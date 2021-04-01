Тюменцы подарили 100 игровых наборов "Земли отцов" новосибирцам

| Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Тюменскими игротеками "Земля отцов" заинтересовались в Новосибирске. Тюменские общественники представляли свой проект 26 и 27 апреля.

Игротеки и мастер-классы состоялись на базе Центра культуры учащейся молодежи. Во встречах приняли участие более 200 студентов, родителей, представителей общественных организаций Новосибирской области и отцовских сообществ.

"Результатом мероприятий стал интерес участников к содержанию настольной игры, и желание масштабировать опыт проекта в профессиональной деятельности педагогов школ Новосибирска. Разумеется, наша команда обязуется освещать дальнейшее масштабирование проекта силами наших коллег в регионах", — рассказал президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

В Новосибирске тюменские активисты оставили 100 игровых наборов, из них 20 комплектов передали представителям местного Совета отцов для проведения игротек на базе Президентской гимназии Новосибирска.

В будущем мастер-классы и игротеки "Земля отцов" пройдут в Нижневартовске, Кургане и Москве.

Напомним, в 2019 году в Тюмени был реализован проект "Земля отцов_72", рассказывающий о мужчинах, которые внесли вклад в становление и развитие тюменской земли. Авторы идеи решили расширить географию и провести игротеки в других городах. Так, был задуман проект "Земля отцов", который охватит пять регионов, познакомит участников со вкладом в историю страны преимущественно многодетных отцов. На реализацию замысла общественникам выделили средства по итогам конкурса Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова