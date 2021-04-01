  • 29 апреля 202129.04.2021четверг
  • USD74,9390
    EUR90,4289
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новый Дворец культуры в Ишиме сдадут осенью 2021 года

Общество, 17:30 29 апреля 2021

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Новый Дворец культуры в Ишиме достроят к осени, в этом убедился замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов во время рабочего визита в город, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Объем работы большой. Подрядчик уже приступил к отделке. Сомнений, что объект будет введен в эксплуатацию к осени, не возникает", - подчеркнул Сергей Шустов.

Дворец культуры и площадь, примыкающая к нему, добавил он, украсят Ишим и станут замечательными местами отдыха и досуга.

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Напомним, Дворец культуры возводят на месте железнодорожного парка, в районе пересечения ул. Карла Маркса и Привокзальной площади. Общая площадь культурного учреждения составит около 5 тыс. кв. м, его строят за счет средств областного бюджета. Объект включен в региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура".

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дом культуры , Ишим , национальный проект Культура , Сергей Шустов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 29.04.2021В тюменском "Университете третьего возраста" научат рисовать, петь и правильно говорить
18:02 29.04.202130 апреля - события дня
17:51 29.04.2021Студенты Тюменской области могут претендовать на стипендию президента РФ
17:35 29.04.2021Тюменцы смогут увидеть прямую трансляцию Пасхального богослужения из Тобольска