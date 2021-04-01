Новый Дворец культуры в Ишиме сдадут осенью 2021 года
Новый Дворец культуры в Ишиме достроят к осени, в этом убедился замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов во время рабочего визита в город, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Объем работы большой. Подрядчик уже приступил к отделке. Сомнений, что объект будет введен в эксплуатацию к осени, не возникает", - подчеркнул Сергей Шустов.
Дворец культуры и площадь, примыкающая к нему, добавил он, украсят Ишим и станут замечательными местами отдыха и досуга.
Напомним, Дворец культуры возводят на месте железнодорожного парка, в районе пересечения ул. Карла Маркса и Привокзальной площади. Общая площадь культурного учреждения составит около 5 тыс. кв. м, его строят за счет средств областного бюджета. Объект включен в региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура".