Пожарные рукава похитил тюменец из подъезда многоэтажки

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области

Пожарные рукава из щита многоэтажного дома похитил 47-летний житель Тюмени. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

На момент задержания похититель следовал к остановке общественного транспорта. При нем была сумка с похищенным. Рукава изъяты и возвращены управляющей компании.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.