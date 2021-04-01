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Пожарные рукава похитил тюменец из подъезда многоэтажки

Происшествия, 18:24 29 апреля 2021

УМВД России по Тюменской области

Пожарные рукава из щита многоэтажного дома похитил 47-летний житель Тюмени. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

На момент задержания похититель следовал к остановке общественного транспорта. При нем была сумка с похищенным. Рукава изъяты и возвращены управляющей компании.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , пожарные рукава

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