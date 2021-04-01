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Найденный на "ЗапСибНефтехиме" пакет не представляет угрозы

Происшествия, 17:32 29 апреля 2021

sibur.ru | Фото: sibur.ru

Найденный на территории предприятия "ЗапСибНефтехим" в Тобольске пакет не представляет никакой угрозы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в пресс-службе предприятия после проверки.

"В соответствии с правилами безопасности информация о находке была оперативно передана в правоохранительные органы. Проверка показала, что пакет не представляет угрозы. На время проверки остановок или разгрузки производства не было, предприятие работало и продолжает работать в штатном режиме. Данная ситуация продемонстрировала высокий уровень осознанности и ответственное отношение производственного персонала к вопросам безопасности", - рассказали в компании.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Тобольске на промплощадке СИБУРа нашли подозрительный пакет. На предприятие выехала группа разминирования тюменского управления Росгвардии, проводилась проверка.

Евгений Новоселов

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# ЗапСибНефтехим , Тобольск

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