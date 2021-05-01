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Уроки мужества пройдут в Ялуторовске

Общество, 08:12 11 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки мужества "Минувших лет живая память" пройдут в Центре национальных культур в Ялуторовске с 12 по 21 мая, сообщают организаторы.

Слушателям расскажут о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны. В рамках уроков мужества будут работать фотовыставка по материалам книги "Ялуторовск в годы Великой Отечественной войны".

Также будет организован круглый стол "Что же мы узнали?". "Участники в игровой форме смогут подвести итог полученным знаниям. Ребята ответят на вопросы, выполнят задания, связанные с историей Великой Отечественной войны", — рассказали организаторы.

Посетить уроки мужества можно по предварительной записи по телефонам: 8 (34535) 2-05-81, 8-904-463-86-46.

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# Великая Отечественная война , уроки мужества

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