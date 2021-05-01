Тюменский ансамбль танца "Атриум" представит Россию в Париже

| Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень"

Тюменский ансамбль танца "Атриум" вошел в список коллективов для представления страны на Международном конкурсе хореографического искусства имени Мариуса Петипа, который пройдет в Париже с 4 по 12 января 2022 года, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

"Конкурс будет проведен в рамках концертных программ Международного молодежного форума стран Восточной Европы. Участниками проекта из стран СНГ и РФ стали победители финала Международного конкурса "Танцемания" и отборочного тура Международного конкурса имени Мариуса Петипа, проводимого в 10 странах в период 2020-2021 годы", — рассказали в учреждении культуры.

Напомним, ансамбль танца "Атриум" стал победителем Международного хореографического конкурса "Танцемания" в марте 2021 года, завоевав почетный кубок и грамоту. Победа в конкурсе дала танцорам шанс проявить себя в Европе.