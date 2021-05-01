В Тюмени обсудят православные истоки русской словесности и культуры

| Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково | Фото: ансамбль "Калинка" с. Ярково

Международную научно-практическую конференцию "Православные истоки русской словесности и культуры" проведет ТюмГУ 24 мая. Ее приурочат к празднованию Дней славянской письменности и культуры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конференцию посвятят 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, 400-летию Тобольской епархии, 320-летию выпуска Семеном Ремезовым "Чертежной книги Сибири", 220-летнему юбилею лексикографа и этнографа Владимира Даля, 200-летию русского писателя Федора Достоевского, 115-летию татарского поэта Мусы Джалиля.

Участники обсудят историю, традиции и современность православия, сохранение исторической и культурной памяти, русскую литературу ХIХ–ХХI веков в духовных поисках, русский язык в культуре и межкультурной коммуникации. Конференция пройдет в нескольких точках города: пленарное заседание - в Тюменском драмтеатре, заседания секций - на других площадках.

Заявки на участие в конференции принимают до 10 мая 2021 года, статьи – до 1 сентября 2021 г. Форма регистрации участников конференции здесь.