В Тюмени может появиться улица Артура Ольховского

| Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» | Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр»

Пройти опрос о присвоении имени Артура Ольховского безымянной улице в Тюмени предлагает горожанам на портале "Я решаю!" администрация города.

| Фото: dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Артур Ольховский — почетный гражданин Тюмени, основатель отряда "Неугомонные" и детской организации "Республика Неугомонных", основоположник поискового движения в Тюменской области.

Его имя может быть присвоено безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 "Плехановский". С предложением выступила компания "Специализированный застройщик "К2". Его рассмотрит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС.

Пройти опрос можно здесь.