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В Тюмени может появиться улица Артура Ольховского

Общество, 18:31 30 апреля 2021

тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр» | Фото: тюменской региональной общественной организации «Областной поисковый центр»

Пройти опрос о присвоении имени Артура Ольховского безымянной улице в Тюмени предлагает горожанам на портале "Я решаю!" администрация города.

dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Артур Ольховский — почетный гражданин Тюмени, основатель отряда "Неугомонные" и детской организации "Республика Неугомонных", основоположник поискового движения в Тюменской области.

Его имя может быть присвоено безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 "Плехановский". С предложением выступила компания "Специализированный застройщик "К2". Его рассмотрит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС.

Пройти опрос можно здесь.

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