  • 30 апреля 202130.04.2021пятница
  • USD74,3823
    EUR90,1513
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области начальник почтовой связи похитил 1,3 млн рублей

Происшествия, 18:39 30 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Бывшего начальника отделения почтовой связи, обвиняемую в присвоении более 1,3 млн рублей, осудят в Нижнетавдинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Начальник отделения почтовой связи Велижаны присваивала денежные средства организации, переводя их на свою банковскую карту или на счета кредитных учреждений для погашения кредитов. Кроме того, она не вносила в кассу выручку от продажи товаров. С ноября 2018 по сентябрь 2020 года обвиняемая похитила более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# хищение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 30.04.2021В Тюменской области начальник почтовой связи похитил 1,3 млн рублей
17:06 30.04.2021Спасаясь от бывшего возлюбленного, тюменка выпрыгнула со второго этажа
15:38 30.04.2021Прокуратура Тюменской области проверяет информацию о разливе мазута в жилом квартале
14:30 30.04.2021В Тобольске продолжают искать женщину, которая выбросила тело младенца в мусорку