В Тюменской области начальник почтовой связи похитил 1,3 млн рублей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Бывшего начальника отделения почтовой связи, обвиняемую в присвоении более 1,3 млн рублей, осудят в Нижнетавдинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Начальник отделения почтовой связи Велижаны присваивала денежные средства организации, переводя их на свою банковскую карту или на счета кредитных учреждений для погашения кредитов. Кроме того, она не вносила в кассу выручку от продажи товаров. С ноября 2018 по сентябрь 2020 года обвиняемая похитила более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.