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С 1 мая в южной зоне Тюменской области открывается охота на водоплавающую и боровую дичь

Общество, 18:57 30 апреля 2021

www.mnr.gov.ru | Фото: www.mnr.gov.ru

Охота на водоплавающую и боровую дичь в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях разрешена на пять дней в южной зоне Тюменской области с 1 мая. С 8 мая, тоже на пять дней, открывается охота для северной зоны региона.

Госохотдепартамент Тюменской области напоминает, что постановлением правительства Тюменской области от 19 апреля 2021 года в регионе действует особый противопожарный режим. Ведены запреты на разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня и другие запреты, нарушение которых является основанием для привлечения к административной ответственности.

Правилами охоты, утвержденным приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года, введен ряд ограничений, с которыми охотники могут ознакомиться на сайте Госохотдепартамента Тюменской области.

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