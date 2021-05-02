Новый музей Тюменской области примет первых туристов в июне

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Строительство музея "Комиссариатский дом" продолжается на родине Петра Ершова в одноименном селе Ишимского района. После майских праздников будет готов первый этаж дома, 29 апреля началась установка деревянных оконных рам.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.

"Постараемся полностью завершить строительство к 13 июня. В этот день пройдет награждение победителей пятнадцатой Международной литературной премии имени Петра Ершова за произведения для детей и юношества. Было бы очень символично открыть музей – прототип отчего дома автора в эту дату. Ведь в нем будет представлена история семьи Ершовых, которые прожили на ишимской земле десять лет", - отметила она.

Пока все этапы идут по плану, добавила заведующая. После окончания первого этажа музейщики приступят к работе над внутренней экспозицией.

Дом будет состоять из двух половин – это присутственная рабочая зона главы семьи, который возглавлял Черемшанское комиссариатство, и жилое помещение, где и появился на свет писатель.

По словам Надежды Проскуряковой, для внутреннего декора и исторически достоверного дизайна пойдут в ход экспонаты из более чем 40-тысячного музейного фонда. Уже найдены и готовы покрыть свежие сосновые полы домотканые половики с узором "пряник", есть кровати, стол и буфет. Подготовлен богатый купеческий иконостас.

Историк рассказала, что период рождения маленького Пети Ершова в 1815 году выпал на послевоенное время после победы России над Наполеоном. Тогда в каждом присутственном месте висел портрет императора Александра 1. Написан он и для нового музея. Кроме того, стены дома украсят карикатуры на солдат французской армии и их предводителя.

"Родина у каждого одна, у автора "Конька-горбунка" - это село Безруково, ныне Ершово. Наша задача – сохранить память об этом и превратить Ишимскую землю в изюминку туристического маршрута Тюменской области", - подчеркнула краевед.

Со временем будет создан музей-заповедник, добавила она, для этого есть все предпосылки. "Комиссариатский дом" станет вторым музеем в Ершово, с 2020 года там действует музей Иванушки Петровича Д., напротив расположился храм Петра Столпника.

В обозримом будущем организаторы планируют создать мастерскую народных промыслов, где туристы смогут с помощью мастеров и рукодельниц испечь хлеб в русской печи, выковать подкову в кузнице, побывать в конюшне и познакомиться с братьями Конька-горбунка, покататься на лошадях, заняться ткачеством и другими традиционными ремеслами.

Напомним, все расходы, связанные с проектированием и строительством объекта, взяли на себя координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов и депутаты Тюменской облдумы.

Инна Кондрашкина