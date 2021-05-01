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Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем весны и труда

Политика, 10:04 01 мая 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Регионы Уральского федерального округа вносят значительный вклад в российскую экономику. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, поздравляя жителей федерального округа с Днем весны и труда 1 Мая.

"Этот день символизирует стремление человека к созидательному труду и миру, которые являются основой успешного развития страны, реализации самых амбициозных планов и проектов. 1 Мая - дата, которая объединяет в себе историю и воплощенные в этом празднике устремления в будущее. Убежден, что вместе мы сможем укрепить мощь нашей страны, достойно ответить на вызовы времени", - подчеркнул полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал всем жителям Уральского федерального округа крепкого здоровья, уверенности в своих силах, успехов в труде и новых достижений.

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