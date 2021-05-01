Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Легковой автомобиль и пассажирский автобус малой вместимости маршрута 66 столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев в Тюмени, сообщает с места происшествия корреспондент "Тюменской линии".

В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили, что беременная пассажирка легковушки получила легкие травмы. Причины ДТП выясняются.

Кроме того, 1 мая в Тюменской области произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. В Тюмени на ул. Ямской водитель легкового автомобиля "Мицубиси" не пропустила мотоциклиста, который в результате столкновения получил ушибы. В Юргинском районе в деревне Северо-Плетнево водитель мотоцикла не справился с управлением, опрокинулся и погиб.