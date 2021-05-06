Тюменцы и одесситы вместе выпускали мины для фронта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В середине августа 1941 года из осажденной Одессы в срочном порядке был эвакуирован завод строительных механизмов им. 10-летия Октября. Вместе с оборудованием рабочие завода прибыли в Тюмень. В Тюмени завод получил условный номер 766 по Наркомату минометного вооружения.

Одесситы расположились на территории завода "Механик". С началом войны Тюменский станкостроительный завод "Механик" перешел на выпуск военной продукции: минометов и мин, а чуть позже корпусов для гаубичных снарядов. Уже в октябре 1941 года было выпущено 4 тыс. 500 корпусов мин и 3 тыс. корпусов артиллерийских снарядов. В ноябре 1941 года завод, имевший значительные литейные мощности, вошел в состав Наркомата минометного вооружения.

В Тюмень из Одессы прибыли 24 вагона с мобилизационным запасом завода: 10 тонн железа, 15 тыс. корпусов мин и 500 электромоторов. Поскольку эвакуированный завод находился на территории завода "Механик", выпускающего аналогичную продукцию, то технология была перенята и в январе 1942 года предприятие работало на полную мощность. С 1943 года по количеству выпускаемой продукции завод занимал третье место среди предприятий минометного вооружения. Выпуск мин продолжался вплоть до мая 1945 года.

При подготовке информации использовались материалы из открытых источников.

Борис Олейник