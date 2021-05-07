Предприятия, эвакуированные в Тюмень из Москвы, Калуги и Ленинграда, объединили в один завод АТЭ

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятия, эвакуированные в Тюмень из Москвы, Калуги и Ленинграда, были объединены в один завод автотракторного электрооборудования.

Осенью 1941 года из Москвы в Тюмень эвакуировали завод автотракторного электрооборудования № 2 (АТЭ-2). Новоселов разместили в здании уже не работавшей мельницы Гусевой на улице Холодильной (территория сетевязальной фабрики). Уже через два месяца была выпущена первая продукция.

1 июня 1942 года на заводе работали 240 человек. Производство осуществлялось в восьми основных и четырех вспомогательных цехах, здесь выпускали более 7 тыс. наименований различного электрооборудования. Значительную помощь оказывали работники завода населению освобожденных от оккупации районов. Для восстановления предприятий черной металлургии Донбасса они направляли на Украину конденсаторы и другую электроаппаратуру.

В Тюмени к АТЭ-2 присоединили родственные эвакуированные предприятия: Калужский завод мотоэлектрооборудования, два завода из Ленинграда - электротехнический и карбюраторный. Объединенный тюменский завод выпускал электрооборудование для военной авиационной и наземной техники: танков, автомобилей, тракторов, мотоциклов. Продукция шла на соответствующие заводы для комплектации собираемых машин.

Производство автотракторного электрооборудования в годы войны не останавливалось ни на минуту.

В 1944 году предприятие переехало на место, где раньше находился пивоваренный завод Давыдовской. Расширение площадей завода привело к увеличению выпуска продукции. Выпускали сигналы для авиационных шасси, включатели автостартеров, танковое электрооборудование, кнопки стартеров для аэросаней и кислорододобывающих станций типа "АК-05".

В 1945 году завод успешно выполнил плановые задания и включился в выполнение программы возрождения экономики и ликвидации последствий войны. Постепенно здесь начали выпускать мирную продукцию.

В 90-х предприятие производит катушки и распределители зажигания, электробензонасосы, погружные бензонасосы, предпусковые подогреватели. Продукция выпускалась огромными тиражами для самых разных автомобилей.

Завод производил "Теплый пуск" – подогреватель охлаждающей жидкости. По сути это обыкновенный кипятильник на 220 Вт, который врезается в патрубок системы охлаждения. В лютый мороз достаточно просто подсоединить его к розетке на полчаса и забыть муки холодного пуска. Простенькое устройство состояло из корпуса, мощного ТЭНа, обратного клапана и термореле.

Гордостью завода был гальванический цех. Здесь действовала единственная в мире линия штамповки свеч зажигания. Патент на нее приобрели Англия и Венгрия. Электрооборудование, производимое в Тюмени для автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники поставляли в 47 стран мира.

В 2002 году тюменский завод АТЭ прекратил свое существование. На его базе созданы ООО "Никое", ЗАО "Лидер", "Инструмент", "Койл".

На месте, где выпускали катушки зажигания, электробензонасосы, сейчас располагается жилой микрорайон "Александровский сад".

В 1944 году завод переехал на место, где работал мотоциклетный завод - на ул. Ворошилова (ныне ул. Циолковского). После окончания войны завод АТЭ остался в Тюмени и стал одним из лучших предприятий города.

В 1957 году ул. Ворошилова переименовали в ул. Циолковского.

При подготовке материала использовались данные из открытых источников.

Борис Олейник