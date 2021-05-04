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Тюменские ветераны баскетбола уступили кубок города гостям из Екатеринбурга

Спорт, 17:11 04 мая 2021

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Ветераны баскетбола боролись за кубок Тюмени. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в спорткомплексе "Строймаш" и собрали 100 сильнейших баскетболистов областного центра, Екатеринбурга, Омска, ХМАО, Копейска и Перми.

Как сообщает региональный департамент по спорту, победителем среди мужчин стала команда "Меркурий" из Екатеринбурга, второе место заняла сборная "Омич" из Омска, а на третьем месте оказалась дружина "Юграбаскет" из ХМАО.

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