Тюменские ветераны баскетбола уступили кубок города гостям из Екатеринбурга

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Ветераны баскетбола боролись за кубок Тюмени. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в спорткомплексе "Строймаш" и собрали 100 сильнейших баскетболистов областного центра, Екатеринбурга, Омска, ХМАО, Копейска и Перми.

Как сообщает региональный департамент по спорту, победителем среди мужчин стала команда "Меркурий" из Екатеринбурга, второе место заняла сборная "Омич" из Омска, а на третьем месте оказалась дружина "Юграбаскет" из ХМАО.