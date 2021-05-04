Александр Моор: цифровая трансформация – приоритетное направление развития Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Цифровая трансформация региона должна позитивно отразиться на качестве жизни людей и условиях ведения предпринимательской деятельности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая первое онлайн-заседание региональной комиссии по цифровому развитию.

В первом заседании комиссии по цифровому развитию Тюменской области приняли участие руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов региона, представители депутатского корпуса, общественности, научно-образовательного сообщества и ИТ-бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что впервые в истории страны работа по разработке стратегий цифровой трансформации поручена регионам. В соответствии с поручением главы государства, такая стратегия должна появиться до 1 сентября 2021 года в каждом субъекте Российской Федерации.

"К 2030 году "цифровой зрелости" должны достичь ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Цифровая трансформация – одно из приоритетных направлений развития нашей страны", – отметил Александр Моор.

Необходимое условие успешной работы по цифровой трансформации – это улучшение существующих процессов за счет цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей, в том числе появление новых моделей деятельности с принципиально иными качествами.

"При разработке и последующей реализации региональной стратегии цифровой трансформации нам предстоит решить задачи по наращиванию доли массовых социально значимых электронных услуг, обеспечению возможности широкополосного доступа к сети Интернет в домохозяйствах, а также увеличить вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий", – сообщила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Она добавила, что важнейшие сферы, в которых следует продолжать широкое внедрение современных цифровых технологий – это медицина, образование, транспорт, городская среда и государственное управление.

"Национальная цель есть, целевые показатели определены, и наша задача – подойти к их достижению без формализма. Уверен, что успех может обеспечить только активная и слаженная работа команды цифровой трансформации, частью которой мы с вами уже стали", – обратился к участникам заседания Александр Моор.

Евгений Бабенко