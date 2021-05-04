  • 4 мая 20214.05.2021вторник
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор: цифровая трансформация – приоритетное направление развития Тюменской области

Политика, 14:56 04 мая 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Цифровая трансформация региона должна позитивно отразиться на качестве жизни людей и условиях ведения предпринимательской деятельности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая первое онлайн-заседание региональной комиссии по цифровому развитию.

В первом заседании комиссии по цифровому развитию Тюменской области приняли участие руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов региона, представители депутатского корпуса, общественности, научно-образовательного сообщества и ИТ-бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что впервые в истории страны работа по разработке стратегий цифровой трансформации поручена регионам. В соответствии с поручением главы государства, такая стратегия должна появиться до 1 сентября 2021 года в каждом субъекте Российской Федерации.

"К 2030 году "цифровой зрелости" должны достичь ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Цифровая трансформация – одно из приоритетных направлений развития нашей страны", – отметил Александр Моор.

Необходимое условие успешной работы по цифровой трансформации – это улучшение существующих процессов за счет цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей, в том числе появление новых моделей деятельности с принципиально иными качествами.

"При разработке и последующей реализации региональной стратегии цифровой трансформации нам предстоит решить задачи по наращиванию доли массовых социально значимых электронных услуг, обеспечению возможности широкополосного доступа к сети Интернет в домохозяйствах, а также увеличить вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий", – сообщила директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Она добавила, что важнейшие сферы, в которых следует продолжать широкое внедрение современных цифровых технологий – это медицина, образование, транспорт, городская среда и государственное управление.

"Национальная цель есть, целевые показатели определены, и наша задача – подойти к их достижению без формализма. Уверен, что успех может обеспечить только активная и слаженная работа команды цифровой трансформации, частью которой мы с вами уже стали", – обратился к участникам заседания Александр Моор.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , цифровизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 04.05.2021Александр Моор: цифровая трансформация – приоритетное направление развития Тюменской области
20:31 03.05.2021Тюмень готова стать центром делового туризма, уверен директор Выставочного центра
10:04 01.05.2021Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем весны и труда
18:50 30.04.2021Владимир Якушев: современная молодежь готова работать на благо страны