  • 5 мая 20215.05.2021среда
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Тобольске

Происшествия, 13:28 05 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетняя девочка пострадала в аварии на ул. Октябрьская в Тобольске 4 мая. Здесь столкнулись Lada Vesta и Geely.

"По предварительным данным, водитель машины Lada нарушил правила проезда перекрестка. В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка автомобиля Lada. Ее госпитализировали с травмами. Предварительно она ехала на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На водителя отечественной легковушки составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 05.05.2021Мальчик на самокате попал под колеса Hyundai в Тюмени
13:28 05.05.2021Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Тобольске
12:13 05.05.2021Тоболяк скончался под колесами грузовика на федеральной трассе
12:05 05.05.2021В Тюмени пахнет гарью из-за трех пожаров