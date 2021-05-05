Восьмилетняя девочка пострадала в аварии в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетняя девочка пострадала в аварии на ул. Октябрьская в Тобольске 4 мая. Здесь столкнулись Lada Vesta и Geely.

"По предварительным данным, водитель машины Lada нарушил правила проезда перекрестка. В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка автомобиля Lada. Ее госпитализировали с травмами. Предварительно она ехала на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, была пристегнута ремнем безопасности", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На водителя отечественной легковушки составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

Инна Пахомова