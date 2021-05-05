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Крупный природный пожар угрожал населенному пункту в Ишимском районе

Общество, 13:15 05 мая 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Крупный природный пожар угрожал населенному пункту Плешково в Ишимском районе в ночь с 4 на 5 мая, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

"Своевременные и героические действия пожарных позволили не допустить человеческих жертв и материального ущерба", - отметил директор департамента.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 80 лесных и ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 8 тыс. га. В настоящее время на территории региона действуют 24 природных пожара на площади свыше 2 тыс. га.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности уже наказаны 363 человека, общая сумма наложенных штрафов превысила 2,5 млн рублей. Кроме того, выявлены и привлечены к ответственности 40 виновников лесных и ландшафтных пожаров.

Евгений Бабенко

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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