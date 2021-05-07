Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб и еще трое получили травмы в аварии, которую спровоцировал пьяный водитель на 291-м км трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе 6 мая. Среди пострадавших – семилетний мальчик.

"В 22 часа 50 минут автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 32-летний житель Ишима, въехал в остановившуюся у светофора перед участком проведения дорожных работ фуру Volvo. В результате удара 32-летний пассажир Toyota, ехавший на переднем сиденье, скончался на месте ДТП", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В больницу госпитализирован семилетний пассажир иномарки, сын погибшего мужчины. Водитель машины Toyota и еще один пассажир 39-ти лет получили травмы.

"Показания освидетельствования водителя Toyota показали наличие большого количества спиртного в организме: 1,26 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в ГИБДД.

Отметим, 6 мая сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Тюменской области 24 водителей в состоянии опьянения.