В Тобольске пройдет хакатон по созданию мемов

| Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске | Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске

Онлайн-хакатон "Мем-лаборатория", посвященный созданию мемов, пройдет в Тобольске 14 мая, сообщает детский технопарк "Кванториум".

Запоминающиеся вирусные картинки должны быть посвящены научно-технической и профессиональной тематике. Принять участие в мероприятии могут команды школьников 11-17 лет, подготовившие работы по теме и презентацию этих работ. Защита пройдет в чате Discord.

Начало мероприятия - в 15 часов.