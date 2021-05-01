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В Тобольске пройдет хакатон по созданию мемов

Общество, 08:57 13 мая 2021

детский технопарк "Кванториум" в Тобольске | Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске

Онлайн-хакатон "Мем-лаборатория", посвященный созданию мемов, пройдет в Тобольске 14 мая, сообщает детский технопарк "Кванториум".

Запоминающиеся вирусные картинки должны быть посвящены научно-технической и профессиональной тематике. Принять участие в мероприятии могут команды школьников 11-17 лет, подготовившие работы по теме и презентацию этих работ. Защита пройдет в чате Discord.

Начало мероприятия - в 15 часов.

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# кванториум , Тобольск

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