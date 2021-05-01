В Тобольске пройдет хакатон по созданию мемов
| Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске
Онлайн-хакатон "Мем-лаборатория", посвященный созданию мемов, пройдет в Тобольске 14 мая, сообщает детский технопарк "Кванториум".
Запоминающиеся вирусные картинки должны быть посвящены научно-технической и профессиональной тематике. Принять участие в мероприятии могут команды школьников 11-17 лет, подготовившие работы по теме и презентацию этих работ. Защита пройдет в чате Discord.
Начало мероприятия - в 15 часов.