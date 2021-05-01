Прототипы автомобилей, дронов и роботов покажут посетителям "Ночи музеев" в Тюмени

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте

Программируемые полеты дронов, прототипы автомобилей и роботов покажут воспитанники и педагоги детского технопарка "Кванториум" на "Ночи музеев-2021", которая пройдет в Тюмени 15 мая. Мобильный кванториум расположится на парковке рядом с музеем Городская Дума (ул. Ленина, 2).

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов, к "Ночи музеев" учреждение присоединится впервые. Для горожан "Кванториум" готовит интересную познавательную программу.

"С 16 до 18 часов жители Тюмени увидят шоу дронов и роботов, автогонки и другие проекты детского технопарка. К примеру, ребята, которые занимаются в аэроквантуме, продемонстрируют программируемые полеты дронов. У нас их пять, все они будут взлетать и "рисовать" определенные фигуры. Автоквантум покажет прототипы автомобилей, которые работают на водородной энергетике. Также тюменцы увидят роботов, которых программируют ребята из робоквантума", - пояснил Дмитрий Тарасов.

На протяжении двух часов будет работать мобильная лаборатория с фрезерными и лазерными станками и 3D-принтером. Тюменцы увидят оборудование в действии - как печатают и вырезают самые разные модели, запланированы викторины с призами.

"Таким образом мы презентуем и покажем, чем занимается детский технопарк "Кванториум". Ребята покажут свои изобретения, над которыми работали не один месяц, педагоги расскажут о работе разных квантумов. Надеемся, что в будущем юные горожане захотят прийти к нам заниматься и создавать свои проекты", - добавил Дмитрий Тарасов.

Любовь Голышева