В Тюмени 51-летний мужчина потерял сознание на пешеходном переходе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бригада скорой помощи помогла 51-летнему тюменцу, потерявшему сознание на пешеходном переходе 10 мая. Он споткнулся и ударился головой об асфальт. Пациента эвакуировали в Областную клиническую больницу №2 с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер, сообщает скорая помощь.

Медики советуют, чтобы обезопасить пострадавшего на пешеходном переходе, очевидцам нужно привлечь внимание приближающихся водителей ярким предметом, размахивая им из стороны в сторону, стоя на бордюре или у края проезжей части. Нужно остановить любой автомобиль, водителю следует поставить машину перед пострадавшим по ходу движения, тем самым закрывая его от опасности, включить аварийную сигнализацию, выставить на дороге знак аварийной остановки.

Всего с 8 по 10 мая врачи и фельдшеры скорой помогли 1 тыс. 802 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 887 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 832 пациента.