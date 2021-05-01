В Тюмени пройти тестирование на ВИЧ можно у торгового центра

| Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте | Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию могут пройти жители Тюмени 12 мая. Пункт мобильного тестирования будет работать с 13 до 16 часов на парковке у ТРЦ "Фаворит".

Как пояснили в областном центре профилактики и борьбы со СПИД, узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно смогут все желающие. Никаких справок и направлений для этого не требуется. Результат будет готов через пять минут.

"Традиционно кроме тестирования, жители города смогут узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным", - сообщили организаторы.

Отметим, в Тюменской области проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени. Специалисты подчеркивают, что каждый тюменец должен минимум один раз в год делать тест на ВИЧ. Даже если не было рисков и опасных ситуаций, он должен знать свой ВИЧ-статус.

19 мая пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет работать возле ТРЦ "Гудвин", а 26 мая – на парковке ТРЦ "Тюмень Сити Молл".

Любовь Голышева