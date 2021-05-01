450 огнеборцев из других регионов тушат пожары в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

450 профессиональных пожарных из других регионов задействуют в тушении лесных пожаров на территории Тюменской области.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, уже привлечены силы управления аварийно-спасательной службы "Ямалспас", а также лесопожарные формирования Омской области и Йошкар-Олы. 11 мая прибыл пожарный десант из Читы, 12 мая прибудет из Абакана.

"В настоящее время в тушении природных пожаров на территории Тюменской области задействовано более 1 тысячи 300 человек и свыше 250 единиц техники. В регионе сейчас действуют 45 природных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров", - рассказал Андрей Михнович.

Он напомнил, что в связи с ухудшением обстановки с 11 мая в Тюменской области введен режим ЧС в лесах, установлен полный запрет на их посещение. Организовано постоянное патрулирование на территории населенных пунктов и лесных насаждений, налажено взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

Жителям региона рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и условия, установленные особым противопожарным режимом.

Любовь Голышева