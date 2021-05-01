В Тобольске бывший агент по недвижимости украл у приезжих ноутбуки и телефоны

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в краже ноутбуков и мобильных телефонов на 300 тыс. рублей задержали полицейские в Тобольске, сообщает региональное УМВД. По версии следствия, к преступлению причастен бывший сотрудник агентства недвижимости. У мужчины остались ключи от квартиры, которую арендовали потерпевшие.

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратились четверо мужчин, приехавших на работу в Тобольск из других регионов. Потерпевшие арендовали квартиру, а вернувшись домой, обнаружили пропажу техники.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников. Ранее судимые тоболяки 1978 и 1987 годов рождения были задержаны и доставлены в отдел полиции. Выяснилось, что один из них ранее работал в агентстве недвижимости и у него остались ключи от квартиры.

Задержанные признали свою вину. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.