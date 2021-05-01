  • 12 мая 202112.05.2021среда
  • USD74,1567
    EUR90,0040
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске бывший агент по недвижимости украл у приезжих ноутбуки и телефоны

Происшествия, 11:00 12 мая 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в краже ноутбуков и мобильных телефонов на 300 тыс. рублей задержали полицейские в Тобольске, сообщает региональное УМВД. По версии следствия, к преступлению причастен бывший сотрудник агентства недвижимости. У мужчины остались ключи от квартиры, которую арендовали потерпевшие.

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратились четверо мужчин, приехавших на работу в Тобольск из других регионов. Потерпевшие арендовали квартиру, а вернувшись домой, обнаружили пропажу техники.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников. Ранее судимые тоболяки 1978 и 1987 годов рождения были задержаны и доставлены в отдел полиции. Выяснилось, что один из них ранее работал в агентстве недвижимости и у него остались ключи от квартиры.

Задержанные признали свою вину. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:43 12.05.2021Пьяного тракториста задержали полицейские в Казанском районе
11:20 12.05.2021Трое детей пострадали в дорожных авариях в Тюмени за сутки
11:00 12.05.2021В Тобольске бывший агент по недвижимости украл у приезжих ноутбуки и телефоны
10:16 12.05.2021В Ишимском районе загорелось сено, огонь перешел на два дома