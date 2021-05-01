В Тобольском районе 300 подростков смогут поработать в летние каникулы

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

300 сельских детей будут работать в отрядах главы Тобольского района летом 2021 года, сообщает администрация муниципалитета.

Сейчас идет формирование трудовых отрядов. Подростки готовят необходимые документы. До 1 июня специалисты районного центра творчества выедут в каждое поселение для того, чтобы заключить договор на трудоустройство с ребятами и их законными представителями.

В июне трудоустроят 120 человек, в июле – 112, на август запланировано 68 рабочих мест. Каждая трудовая смена рассчитана на 10 дней.

Ребята будут заниматься благоустройствам территории сельских поселений, помогать инструкторам на спортивных и досуговых площадках, вожатым в пришкольных лагерях.