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В Тобольском районе 300 подростков смогут поработать в летние каникулы

Общество, 09:57 13 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

300 сельских детей будут работать в отрядах главы Тобольского района летом 2021 года, сообщает администрация муниципалитета.

Сейчас идет формирование трудовых отрядов. Подростки готовят необходимые документы. До 1 июня специалисты районного центра творчества выедут в каждое поселение для того, чтобы заключить договор на трудоустройство с ребятами и их законными представителями.

В июне трудоустроят 120 человек, в июле – 112, на август запланировано 68 рабочих мест. Каждая трудовая смена рассчитана на 10 дней.

Ребята будут заниматься благоустройствам территории сельских поселений, помогать инструкторам на спортивных и досуговых площадках, вожатым в пришкольных лагерях.

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# Тобольский район , трудоустройство подростков

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