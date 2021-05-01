Всадники и лошади "станцуют" на соревнованиях по конному спорту в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры Тюменской области | Фото: департамент физической культуры Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту в дисциплине "выездка" пройдут с 13 по 15 мая в Тюмени, сообщает областной департамент физической культуры.

Как отмечают организаторы, "выездка" создает впечатление самостоятельного выполнения лошадью некоего танца, скомбинированного из различных элементов с плавными переходами от одного действия к другому без очевидных команд всадника.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 21 года и старше, юниоры, юноши и девушки, мальчики и девочки. Всего заявились около 40 спортсменов. Победители и призеры определятся в каждой возрастной категории. Награждение победителя и призеров каждой езды проводится сразу по окончании программы в пешем строю.

Соревнования состоятся в КСК "Олимпия", п. Боровский, ул. Островского, 1, стр. 32а. 13 мая соревнования начнутся в 11 часов, 14 и 15 мая - в 9 часов.