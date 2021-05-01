Мошенник уговорил жителя Тюменской области оформить кредит

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель с. Омутинское попался на уловки телефонного мошенника и лишился почти 38 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Как рассказал следователям потерпевший, ему позвонили с неизвестного абонентского номера. Собеседник представился сотрудником брокерской компании и предложил мужчине заработать деньги, играя на бирже.

Когда злоумышленник узнал, что у селянина нет собственных сбережений, то предложил ему взять кредит в одной из микрофинансовых организаций, контактные данные которых сам же и назвал.

Потерпевший, выполнив все рекомендации звонившего, оформил на свое имя кредит и перевел деньги на счет, который ему продиктовал неизвестный.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.