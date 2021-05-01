Мошенник уговорил жителя Тюменской области оформить кредит
Житель с. Омутинское попался на уловки телефонного мошенника и лишился почти 38 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.
Как рассказал следователям потерпевший, ему позвонили с неизвестного абонентского номера. Собеседник представился сотрудником брокерской компании и предложил мужчине заработать деньги, играя на бирже.
Когда злоумышленник узнал, что у селянина нет собственных сбережений, то предложил ему взять кредит в одной из микрофинансовых организаций, контактные данные которых сам же и назвал.
Потерпевший, выполнив все рекомендации звонившего, оформил на свое имя кредит и перевел деньги на счет, который ему продиктовал неизвестный.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.