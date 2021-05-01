Пожар в природном парке Красная горка под Ишимом помогали тушить специалисты из Читы

| Фото: ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

Пожар в природном парке Красная горка в Ишимском районе помогали тушить специалисты из Читы, прибывшие 11 мая в Тюменскую область.

Как рассказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев, все силы направлены на то, чтобы не пострадали села и деревни. На случай эвакуации населения власти подготовили необходимое количество автобусов и спальных мест в гостиницах Ишима.

В Ишимском районе зафиксированы 18 ландшафтных пожаров. От огня пострадало около 7 тыс. га. Пожароопасная обстановка остается напряженной, сообщает администрация района.

Возгораниям способствует сухая погода и сильный ветер, отметил он.

Напомним, с 11 мая в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации. Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.