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Тюменец похитил более 100 металлических труб с участка в д. Падерина

Происшествия, 16:52 12 мая 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 100 металлических труб похитил с неогороженного участка в д. Падерина неизвестный. Ущерб владельцу составил более 65 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражи мужчина. Как выяснилось, ранее он подрабатывал на участке и знал, где хранились трубы. Воспользовавшись грузовым такси, он похитил их и сдал их в пункт приема металлолома.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража , уголовное дело

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