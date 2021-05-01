В Тюмени фестиваль "Сибирские россыпи" соберет вокалистов, танцоров и цирковых артистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый открытый городской фестиваль народного творчества "Сибирские россыпи" приглашает тюменцев на площадку арт-пространства "Время Победы" на набережной Туры в районе Масловского взвоза 16 мая, начало в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Зрителей ждут выступления творческих коллективов и солистов в различных жанрах: народный вокал, фольклорное пение, народная хореография, исполнение на народных инструментах, декламирование стихов и басен, цирк и театр мод.

Также на площадке фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного творчества от тюменских мастеров, они пригласят всех желающих посетить мастер-классы.

Организатор фестиваля – детская школа искусств "Этюд".