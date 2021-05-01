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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

По просьбе мошенников тюменец оформил кредит на 500 тыс. рублей

Происшествия, 12:23 13 мая 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Кредит на 500 тыс. рублей оформил 29-летний житель с. Ярково, поверивший мошенникам, сообщает Тобольский отдел МВД России.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка и заверил селянина, что мошенники пытаются воспользоваться его личными данными и оформить на него кредит.

Затем сообщник мошенника, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил молодого человека, полиция вышла на след злоумышленника и теперь его необходимо изобличить.

Для этого звонивший попросил ярковчанина оформить кредит на 500 тыс. рублей и перевести деньги на несколько номеров. Когда это было сделано, злоумышленники прервали разговор и больше на связь не выходили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

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# мошенничество , уголовное дело

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