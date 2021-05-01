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В Тобольске новый сквер Михайлова откроют в День города

Общество, 16:12 13 мая 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Новый сквер Михайлова в Тобольске откроют в День города, в последнюю субботу июня. На территории общественного пространства пройдет праздник.

Об этом глава города Максим Афанасьев рассказал в своем Instagram.

"В преддверии празднования Дня города закончатся работы по благоустройству сквера Михайлова. Презентуем все локации обновленной территории", - отметил он.

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Реконструкцией сквера занимается ЖК "Мой квартал". Генеральный директор компании "СтоунСтрой" Максим Кривцов рассказал главе Тобольска как продвигается работа.

"Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что местечко получилось уютным, красивым и очень необычным. Как и обещали, в этом году высадим здесь сотню деревьев и разобьем клумбы", - добавил Афанасьев.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , сквер

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