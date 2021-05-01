Тюменцы научатся ремеслам и владению мечами на Андреевском озере

| Фото: из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: из сообщества Visit Tyumen во ВКонтакте

Почувствовать себя ремесленником, научиться владеть мечом смогут тюменцы на акции "Ночь музеев", которая развернется в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском 15 мая с 16 часов, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

"Гостям предложат разгадать тайны, почувствовать себя настоящим ремесленником, научиться владеть мечом, поучаствовать в удивительном обряде, а также исследовать древние тропы", – рассказали организаторы.

Для детей подготовили викторину с элементами интерактивных раскопок, игровое образовательное путешествие в археологическую повседневность, программы "Рыцарский эксперимент", "Школа визуальной истории". Взрослых ждут пешеходная эко-экскурсия со следопытом "Следы забытых цивилизаций" и интерактивное мероприятие "Лаборатория исторической реконструкции".

Будет действовать ярмарка мастеров-ремесленников "Факультет практического искусства". Здесь будут создавать обрядовые куклы-обереги, браслеты-обереги, изделия из природного материала.

С полной программой можно ознакомиться здесь.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+. Телефон для справок: 76-67-67.