Пожар в районе села Новый Тап помогла остановить авиация

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Хорошо налаженное взаимодействие с местными и региональными органами власти отметил в беседе с журналистами старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Читинского отделения ФГУП "Авиалесоохрана" Вячеслав Иляков.

"Пожар в районе села Новый Тап остановлен, он уже не распространяется. Работа идет по плану. Помогает авиация - для тушения используются водосливные устройства", - рассказал он.

По словам начальника межмуниципального отдела МВД России "Омутинский" полковника Андрея Вагина, для профилактики новых возгораний в лесах в Новотаповском сельском поселении действуют шесть мобильных патрульных групп. Еще две группы работают в других сельских поселениях. Сотрудники полиции разъясняют жителям правила пожарной безопасности и обеспечивают соблюдение запрета на посещение лесов.

"Люди относятся с пониманием, бывает, что они сами сообщают нам о нарушителях. Кроме того, мы обязательно проведем проверки и оперативно-розыскные мероприятия для выявления виновников лесных пожаров", - подчеркнул Андрей Вагин.

Глава Юргинского района Виктор Васильев пояснил, что, несмотря на пожароопасный сезон, муниципалитет живет обычной жизнью. Весенне-полевые работы юргинские сельхозпредприятия ведут по графику.

Евгений Бабенко