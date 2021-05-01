В Тюменской области может возродиться фестиваль русской культуры

| Фото: фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте | Фото: фестиваль любительских коллективов Тюменской области ВКонтакте

В Тюменской области необходимо возродить фестиваль русской культуры, который впервые прошел в мае 2015 года и имел оглушительный успех. С таким предложением выступила председатель совета Тюменской областной общественной организации "Совет русской культуры" Тамара Трунилова.

"Первый областной фестиваль русской культуры, приуроченный ко Дню славянской письменности, состоялся 24 мая 2015 года на стадионе "Геолог" и имел большой успех, - напомнила она на заседании круглого стола "Использование потенциала национально-культурных автономий, национальных общественных объединений в реализации стратегии государственной национальной политики", который 13 мая 2021 года прошел в областной думе. – Это было здорово, в фестивале участвовали все муниципалитеты региона".

Торжественную часть фестиваля открывал парад делегаций городов и районов региона. Каждый муниципалитет готовил свою колонну, которая представляла красочные русские национальные костюмы, рассказывали о сегодняшнем дне территории, традициях и быте ее жителей.

В программе фестиваля были выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, зрители смогут поучаствовать в конкурсах на лучший народный костюм, на самую красивую косу, посмотреть выступления ложкарей, частушечников, гармонистов.

Настоящим потрясением для участников и зрителей стало выступление сводного хора Тюменской области – более двух тысяч певцов всех возрастов и под руководством хормейстера Ирины Бибеевой исполнили русские народные песни и произведения советских композиторов.

Это, по словам Натальи Шевчик, в ту пору первого заместителя губернатора, должно было стать семейным праздником, на который можно было бы прийти вместе с детьми, принять участие в различных конкурсах, отведать блюда русской кухни, попробовать свои силы в спортивных турнирах, веселых стартах и творческих состязаниях.

По убеждению Тамары Труниловой, организаторам первого фестиваля русской культуры удалось добиться такого эффекта и неплохо было бы вернуться к этому хорошему опыту.

Борис Олейник