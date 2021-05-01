В Тюмени профессор SAS получила грант Общества научного приборостроения

| Фото: SAS ВКонтакте | Фото: SAS ВКонтакте

Профессор SAS Коринн Дориа получила грант от Общества научного приборостроения (Scientific Instrument Society, SIS). Он позволит ей поехать в Лондон и получить доступ к коллекциям Музея Британской оптической ассоциации и Колледжа оптометрии, сообщает пресс-служба Школы перспективных исследований.

"В этих учреждениях хранятся важные коллекции офтальмоскопов, созданных европейскими и американскими конструкторами, а также обширные архивы медицинской литературы. Это захватывающая возможность, которая значительно продвинет работу по истории офтальмологии, которую я продолжаю в SAS", - говорит она.

SIS поддерживает инновационные исследования и научные проекты в области технологий и общества, способствует распространению их результатов в академических кругах и за их пределами. Проект Коринн называется "Внедрение офтальмоскопов в медицинское образование (1850-1900-е годы)". Его цель — изучить методы внедрения офтальмоскопа, первого из когда-либо созданных эндоскопических инструментов, в медицинское образование, а также оценить его влияние на медицинскую профессию.

Подробнее об исследовательском проекте Коринн на сайте ТюмГУ.