  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 30..32 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени профессор SAS получила грант Общества научного приборостроения

Общество, 08:37 17 мая 2021

SAS ВКонтакте | Фото: SAS ВКонтакте

Профессор SAS Коринн Дориа получила грант от Общества научного приборостроения (Scientific Instrument Society, SIS). Он позволит ей поехать в Лондон и получить доступ к коллекциям Музея Британской оптической ассоциации и Колледжа оптометрии, сообщает пресс-служба Школы перспективных исследований.

"В этих учреждениях хранятся важные коллекции офтальмоскопов, созданных европейскими и американскими конструкторами, а также обширные архивы медицинской литературы. Это захватывающая возможность, которая значительно продвинет работу по истории офтальмологии, которую я продолжаю в SAS", - говорит она.

SIS поддерживает инновационные исследования и научные проекты в области технологий и общества, способствует распространению их результатов в академических кругах и за их пределами. Проект Коринн называется "Внедрение офтальмоскопов в медицинское образование (1850-1900-е годы)". Его цель — изучить методы внедрения офтальмоскопа, первого из когда-либо созданных эндоскопических инструментов, в медицинское образование, а также оценить его влияние на медицинскую профессию.

Подробнее об исследовательском проекте Коринн на сайте ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# SAS , грант , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:37 17.05.2021В Тюмени профессор SAS получила грант Общества научного приборостроения
08:24 17.05.2021В Тюмени организаторы экспедиции CEO YellowRockets встретятся с предпринимателями
08:11 17.05.2021В Тюмени обсудят инвестиционные перспективы региона
20:51 16.05.2021Фестиваль креативных индустрий состоится в Тюмени