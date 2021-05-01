В Тюменской области более 18 тыс. человек уже проголосовали за проекты благоустройства

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Более 18 тыс. жителей Тюменской области выбрали проекты для благоустройства в на 2022 г. Голосование на платформе https://72.gorodsreda.ru/ продолжается до 30 мая.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова, за первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали уже более 5 млн человек по всей России.

"Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Особенно этот вопрос стал актуален в условиях пандемии. Голосование будет идти еще две с половиной недели, и уверен, что такая активность — это не предел. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех", — призвал он.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью "Госуслуг") или же в личном кабинете на портале "Госуслуги", для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013, также для жителей Тюменской области доступен региональный номер горячей линии + 7 (3452) 42-77-70.

По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Кол-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

На голосование выставлены парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Проголосовать можно будет и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Напомним, в Тюменской области голосование проходит по пяти объектам Тюмени и одному Ишима.

Голосование организовано в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среда".