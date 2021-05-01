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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для ликвидации крупного пожара в Тюмени привлекли водовозную технику

Происшествия, 12:31 16 мая 2021

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Десятки единиц водовозной техники привлекли для ликвидации крупного пожара в районе военного городка в Тюмени, сообщает городская администрация.

В настоящее время на территории находится мобильный пункт управления городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, дежурят ответственные специалисты от департамента безопасности жизнедеятельности, которые координируют работу подрядчиков, предоставивших водовозную технику.

Угрозы распространения огня на ближайшее жилые дома нет. Работа по ликвидации очагов пожара продолжается. В тушении задействованы силы пожарно-спасательного подразделения 15 и 8 ПСЧ 32 пожарно-спасательного отряда, а также две инженерные машины разграждения.

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# пожароопасный сезон

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