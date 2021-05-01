Сухие грозы стали причиной семи пожаров в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прошедший фронт сухих гроз стал причиной семи природных пожаров в Уватском районе Тюменской области. Все грозовые очаги труднодоступные и действуют в зоне авиационного применения сил и средств, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

На тушение пожаров при помощи вертолета Ми-8 проводится заброска сил парашютистов-десантников. Летчик-наблюдатель Тюменской Авиалесоохраны продолжает патрульный облет Уватского района с целью обнаружения новых возможных "грозовых" очагов.

Напомним, 15 мая был ликвидирован крупнейший в Тюменской области лесной пожар на площади 44 тыс. га в Юргинском районе. Борьба с огнем, распространяющимся по болотистой местности, шла почти две недели. Порывы ветра со скоростью более 70 км/ч молниеносно разносили пламя на значительные расстояния.

На помощь региональным лесопожарным службам привлекались 99 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны. Для остановки пожара команды специалистов пускали контролируемый встречный огонь из зажигательных аппаратов от специальных минерализованных полос. Там, где не было заболоченности, минполосы прокладывали при помощи тракторов и бульдозеров. Где техника не проходила, работали вручную при помощи ранцевых лесных огнетушителей и бензопил. Причиной возгорания стал человеческий фактор.

Ликвидация данного крупного очага значительно сократила площадь лесных пожаров в Тюменской области. Однако, за сутки в северной части региона к человеческому фактору добавился природный.

По оперативной информации на 13 часов 16 мая в Тюменской области проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров на площади 22,9 тысяч га. С начала суток ликвидировано пять пожаров на площади 1,8 тыс. га. На тушении работает более 1 тысячи человек и 100 единиц техники. В районах действия пожаров жара достигает 30 градусов. В ближайшие дни ослабления зноя не ожидается. На территории региона действует режим ЧС в лесах.

Видео предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны.