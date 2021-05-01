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Фермеры Ялуторовского района сеют горчицу, кукурузу, овощи

Экономика, 13:39 17 мая 2021

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Почти 7,5 тыс. га, или 38% от общей площади засеяли аграрии Ялуторовского района. Яровой сев зерновых и зернобобовых культур ведут все сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели, сообщает администрация района.

Посевная началась 27 апреля. Первым в работу включилось предприятие "Дружба Нива", приступившее к посадке горчицы. За три недели засеяно 1,9 тыс. га.

Передовиком является также СПК "Садовод", завершивший 61% от запланированного объема работы.

Однокомпонентными смесями засеяно 636 из 1,6 тыс. га, или 41%. Из кормовых культур СПК "Садовод" и ООО "Чайка" сеют кукурузу на силос. В КФХ "Зайкина И. А." высадили картофель на 140 га и на 57 га - овощи.

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# посевная кампания , яровой сев

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