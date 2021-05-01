В Тюмени годовалая девочка опрокинула на себя кипяток и получила ожоги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени годовалая девочка получила термические ожоги груди и живота, опрокинув на себя емкость с горячей водой, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Оказавшийся в стрессовой ситуации, родитель растерялся и не был готов помочь плачущему ребенку. Он вызвал скорую помощь, а до ее приезда выполнял указания диспетчера.

Через 10 минут врачебная бригада прибыла на место и диагностировала у ребенка ожоги 1-2 степени грудной клетки и живота. Общая площадь ожоговых ран составила 12%. После обезболивания и наложения противоожоговых повязок пациентку эвакуировали в областную клиническую больницу № 1.

Специалисты напоминают, что правильная организация первой помощи до прибытия медицинских работников поможет избежать тяжелых последствий от термических ожогов. Важно уменьшить площадь и глубину повреждения, исключить осложнения – болевой шок.

Всего в выходные, 15 и 16 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 173 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 602 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 506 пациентов.

За этот период с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 155 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 739 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.