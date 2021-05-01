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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области возбудили 470 дел за нарушения противопожарного режима

Происшествия, 13:16 17 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области возбудили 464 административных дела и 6 уголовных по статье 261 УК РФ после введения в регионе особого противопожарного режима, сообщает региональный оперативный штаб.

В сообщении отмечено, что по результатам проверок сообщений о пожарах выявили 51 виновника. Всех привлекли к административной ответственности, рейды продолжаются.

По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, за сутки зарегистрировали 15 природных пожаров на площади более 750 га. В настоящее время действует 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га.

Мониторинг лесопожарной обстановки ведут с помощью авиации, которую также привлекают к тушению пожаров. Общая группировка сил составляет более 1 тыс. 500 человек и 300 единиц техники.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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