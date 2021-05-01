В Тюмени на улице Николая Чаплина отремонтируют 2,2 км дороги по нацпроекту

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

2,2 км дороги по ул. Николая Чаплина в Тюмени на участке от ул. Трактовой до ул. Салехардской отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

По информации городского комитета по связям с общественностью и СМИ, на ул. Николая Чаплина ремонт дороги ведут фрезерованием. Параллельно идет ремонт сетей водоснабжения. Все работы завершат к середине июня.

"При ремонте дорог используется комплексный подход. В зависимости от состояния производится ремонт инженерных сетей, понижение бордюра на пешеходных переходах для беспрепятственного прохода пешеходов. Ремонтируются тротуары и велодорожки, при необходимости – примыкание к дворовым и озелененным территориям", - прокомментировал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Ремонт дорог в Тюмени пройдет на восьми улицах, из них на пяти дорожная техника уже работает. Всего в 2021 году в Тюмени отремонтируют 48 км, из них 17 км – по нацпроекту.

Увидеть, где запланированы дорожные работы, тюменцы могут на интерактивной карте портала "Тюмень – наш дом". Для этого достаточно зайти в раздел "Ремонт и реконструкция дорог в 2014–2021 гг".