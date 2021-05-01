Сотрудники Росгвардии используют беспилотники для мониторинга лесных пожаров

управление Росгвардии пло Тюменской области управление Росгвардии пло Тюменской области

Сотрудники авиационного отряда регионального управления Росгвардии выполнили несколько полётов беспилотных летательных аппаратов. С их помощью они обследовали более 30 га леса и дач вдоль Велижанского и Тобольского трактов в выходные дни, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы с воздуха следили за обстановкой и передавали данные о нарушителях противопожарного режима. Они также требовали от тюменцев, которые нарушали запрет на разведение огня в местах отдыха, потушить костёр. В запретную зону бойцы ОМОНа не пропустили более 300 автомобилей.

Один из экипажей отдела вневедомственной охраны по Тюмени участвовал в оцеплении территории вблизи возгорания на ул. Лучистой в мкр Воронино, где в огне пострадало три жилых частных дома.

Мероприятия по борьбе с распространением пожаров и их профилактике с участием росгвардейцев в Тюменской области продолжаются.