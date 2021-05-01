Тюменской филармонический оркестр под управлением Алима Шахмаметьева исполнит Моцарта

| Фото: gf.kto72.ru | Фото: gf.kto72.ru

Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижера Алима Шахмаметьева даст концерт на сцене Концертного зала им. Ю. Гуляева 22 мая, начало в 19 часов. Музыканты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов Владислав Чепинога, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На концерте прозвучат три произведения: Увертюра к опере "Похищение из сераля", Симфония № 41 и Концерт № 21 для фортепиано с оркестром до мажор.

Алим Шахмаметьев – один из самых востребованных дирижеров своего поколения, главный дирижер Камерного оркестра Новосибирской филармонии. Он сотрудничал со звездами мировой музыки и сцены – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Михаилом Ростроповичем.

Владислав Чепинога - лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Свердловской филармонии, стипендиат правительства России для молодых деятелей культуры и искусства, выпускник Уральской консерватории.

Приобрести билеты можно здесь.