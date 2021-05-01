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Партия пенсионеров прокомментировала отчет федерального правительства

Политика, 15:25 18 мая 2021

pensioner.party | Фото: pensioner.party

Отчет председателя российского правительства стал ключевой темой обсуждения дискуссионного клуба "Диалог. Диспут. Доверие". По мнению председателя правления регионального отделения партии пенсионеров в Тюменской области Владимира Селиванова, чиновникам нужно уделять больше внимания защите интересов пенсионеров.

"Если посмотреть запросы в интернете, то мы увидим, что людей волнуют вопросы работающих пенсионеров, индексация пенсий, целесообразность работы ПФР, "северные" пенсии. Правительство должно слышать людей, их главные проблемы", - сказал он.

Селиванов считает, что все депутатские фракции - это фракции, задающие вопросы: "Причем они задают из года в год одни и те же вопросы, не заботясь о том, как же они решаются или почему не решаются. Вот правительство в очередной раз отчиталось, ему снова вопросы задали, а, если ничего не изменится в результате выборов 19 сентября, то через год опять вернутся к этим же самым вопросам… ".

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# Владимир Селиванов , Партия пенсионеров

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