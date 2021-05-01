В Тюменской области задержали мужчину, который неоднократно насиловал ребенка
В Тюменской области задержан мужчина, который неоднократно насиловал ребенка, не достигшего 14 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в неустановленный период 2021 г. подозреваемый неоднократно совершал в отношении малолетнего преступления против половой неприкосновенности.
Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Назначено проведение ряда судебных экспертиз: судебно-медицинская и генетическая и другие.
Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.