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В Тюменской области задержали мужчину, который неоднократно насиловал ребенка

Происшествия, 09:36 19 мая 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Тюменской области задержан мужчина, который неоднократно насиловал ребенка, не достигшего 14 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в неустановленный период 2021 г. подозреваемый неоднократно совершал в отношении малолетнего преступления против половой неприкосновенности.

Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Назначено проведение ряда судебных экспертиз: судебно-медицинская и генетическая и другие.

Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# насилие , следствие

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