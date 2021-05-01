Конкурс "Мы - наследники Победы" объединит чтецов Тюмени

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Тюменцы в возрасте от пяти до 18 лет могут принять участие в открытом конкурсе чтецов "Мы - наследники Победы", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Творческое состязание пройдет в двух номинациях: "Художественное чтение поэзии" и "Художественное чтение прозы".

Участникам необходимо исполнить одно произведение из русской поэзии или прозы о Великой Отечественной войне, Великой Победе, Родине, записать выступление на видео и отправить готовый ролик c пометкой "Конкурс" на электронную почту: veronika-mp@yandex.ru. Заявки принимают до 25 мая.

Работы должны быть в формате MP4 Video File. Хронометраж не должен превышать трех минут. Все конкурсные ролики будут размещены в группе ВКонтакте и примут участие в онлайн-голосовании.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 31 мая в 16 часов в детско-юношеском центре "Вероника" (ул. Гастелло, 75, корпус 1). Положение доступно по ссылке.